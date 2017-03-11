Bakanlıktan Denizli'ye istihdam seferberliği ziyareti

DENİZLİ'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arkan Nacar, milli istihdam seferberliğinin ilk 3 aylık süreçte oldukça verimli ilerlediğini belirterek, kanunlaşarak yürürlüğe giren Artı İstihdam Teşviki'yle devletin çalışma hayatının maliyetini yüzde 36 azalttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arkan Nacar ve beraberindeki heyet Denizli'ye gelerek esnaf, işveren ve çalışan ziyaretleri yaptı. Nacar, Bayramyeri Meydanı'ndaki esnafları ziyaret etti. Esnaflara şikayetlerini ve isteklerini soran Nacar, İş Kurumu teşvikleri ile ilgili bilgi verdi. Nacar, çalışanlara e-devlet şifrelerini almaları ve sigorta primlerinin yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulundu. İstihdam seferberliği kapsamında 3 ayda 81 ilin tamamını dolaştıklarını işçi, işveren ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini anlatan Nacar, şöyle dedi:

"İstihdam seferberliği kapsamında çalışma hayatında ve istihdamda olan sorunları vatandaşlardan birebir dinledik. 3 ayı çok verimli geçirerek bu zamana geldik. Bu süreçteki milli seferberliğin Denizli'ye katkısı 2017 yılında özel sektör ve kamu olmak üzere artı 8 bin 400 istihdam olarak gerçekleşti. Tüm Türkiye geneline baktığımızda ise 2016 Şubat ayına göre kıyaslandığında 267 bin artı istihdam oldu. Bunlar istihdam seferberliğinin ne kadar etkin ne kadar verimli olduğunu gösteren rakamlar."

"HEDEF İŞSİZ KİTLESİNİ AZALTMAK"

Artı İstihdam Teşviki'nin kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Osman Arkan Nacar, "Artı İstihdam Teşviki'nde devlet tüm çalışma hayatının maliyetini yüzde 36 ucuzlattı.Teşvik kapsamında işe alınan işçinin 773 lirasını devlet karşılıyor. Ana parayı da işveren çalışana maaş olarak ödüyor. Elbette şe alınanların İŞ-kUR'A kayıtlı olması gerekiyor. Bu teşvikten faydalanacakların da 3 aydan fazla işsiz olması gerekiyor. Buradaki hedef işsiz kitlesini azaltmak" diye konuştu.

DHA