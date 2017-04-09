Bakanlıktan Kapadokya'daki balon kazasına ilişkin açıklama

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kapadokya'da bugün yaşanan sıcak hava balonu kazasına ilişkin açıklama yaptı. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanlarının, kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gönderildiği belirtilen yazılı açıklamada, şöyle denildi:

'Bugün Kapadokya Bölgesinde Göreme Balonculuk işletmesine ait TC-BGJ işaretli gezi balonu uçuşun 30. dakikasından sonra iniş bölgesine hareket halinde iken Ortahisar mevkiinde rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarına çarparak kaza yapmıştır. Balonda 1 pilot, 6'sı yabancı uyruklu 20 yolcu olmak üzere 21 kişi bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre Fransız uyruklu bir yolcu hayatını kaybetmiş, 4'ü Türk, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişi yaralanmıştır. Diğer yolcularında kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gönderilmiştir'

DHA