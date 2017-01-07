Bakıma alınan motor yatta yangın çıktı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde bakıma alınan 20 metre uzunluğundaki 'Bebi' adlı lüks motoryatta yangın çıktı. Söndürme teknesinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, motoryatta hasar oluştu.

Karagözler Mahallesi'ndeki Fethiye Tersanesi'nde karaya çekilen İngiliz uyruklu Tony Abdo'ya ait ahşap motoryatta, bugün saat 10.00'da yangın çıktı. Lüks yattan yükselen yoğun dumanı gören tersane çalışanları, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekiplere, Ece Marina'ya ait yangın söndürme teknesi de denizden destek verdi. İki saat süren müdahalenin ardından yangın güçlükle söndürüldü. Yatın motor bölümünde büyük maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

DHA