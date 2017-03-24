Bakımevinin 22 sakini gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'ndeki özel bir bakımevinde kalan 22 yaşlı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası İlçesi'ndeki özel bir bakımevinde kalan yaşlılar, bugün öğlen saatlerinde ardı ardına fenalaşınca ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri sanılan 22 yaşlı, tedaviye alındı.

Hastaneye kaldırılanlardan hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Aydın Gıda Tarım İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yemeklerden alınan numuneler analiz için İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderildi.

DHA