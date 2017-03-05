Bakırköy'de kadınlar günü mitingi

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bakırköy Özgürlük Meydanı'nde miting düzenledi. Platform "Yaşam hakkımız, özgürlüğümüz, emeğimiz, bedenimiz için hayır diyoruz" sloganıyla düzenlenen miting nedeniyle Bakırköy İncirli Caddesi trafiğe kapatılarak demir bariyerlerle çevrelendi. Caddeye ve miting alanına girişte iki ayrı arama noktası oluşturuldu. Alana erkekler alınmadı. Miting nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ellerinde dövizlerle alana giren kadınlar Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Eşitsizliğe, her türlü erkek şiddetine "Hayır" diyen kadınlar alanda renkli görüntüler oluşturdu. Cezaevindeki HDP'li kadın milletvekillerinin mesajları Türkçe ve Kürtçe okundu. "8 Mart 2017'de Uluslararası Kadın Grevine ses veriyoruz" diyen kadınlar zılgıtlar eşliğinde halay çekti. Erkekler polisin çektiği demir bariyerlerin arkasında izledi.



DHA