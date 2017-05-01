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İstanbul Haberi: Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasında 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı' krizi 

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasında 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı' krizi 

20:171 Mayıs 2017
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Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasında 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı' krizi 
Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasında 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı' krizi 

İSTANBUL'DA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı alanına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı ile girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Bayrak verilmek istenmeyince gözaltına alınanlar oldu.  Bunun üzerine bariyerleri yıkan grubu dağıtmak için polis havaya ateş açtı. 

'MESUT BARZANİ BURAYA GELİRKEN HAVAALANINDA KÜRDİSTAN BAYRAĞI İLE KARŞILANDI' 
Duruma tepki gösterenler, 'Havaalanına çekildi o bayrak. Sayın Mesut Barzani buraya gelirken havaalanında Kürdistan bayrağı ile karşılandı' dedi. 

  
 

DHA

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