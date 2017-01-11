Bakırköy’deki Tenis Kortu’na ‘Okul’

Ezgi ÇAPA/iSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'ün Ataköy semtinde tenis kortlarının bulunduğu spor alanına ‘okul’ yapılmasına karar verildi. Karara itiraz eden CHP grubu, “Yıllardır kullanılan bir spor alanı kaldırılarak imam hatip lisesi yapılmak isteniyor. Bu çok açık ve net” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA”…

Ataköy’de üzerinde 3 adet tenis kortu, spor alanları ve küçük bir yapının bulunduğu, Emlak Bankası tesislerinin bulunduğu ‘Spor Tesisi Alanı’, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan plan değişikliği ile ‘Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı’na çevrildi. Plan değişikliğinin “ihtiyaç doğrultusunda” yapıldığının belirtildiği rapora göre, 12 bin 633 metrekarelik alanın bir kısmına okul yapılacak. Ziraat Bankası’nın mülkiyetinde bulunan arazide okulun yanı sıra yurt, kütüphane, spor tesisi, sergikonferans salonları gibi bölümler de yer alabilecek.

“İMAM HATİP YAPILMAK İSTENİYOR, ÇOK AÇIK”

Plan değişikliğinin görüşüldüğü meclis sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, bu alanın yıllardır Bakırköylüler tarafından spor alanı olarak kullanıldığının altını çizdi. Çoban, “Yıllardır kullanılan bir spor alanı kaldırılarak imam hatip lisesi yapılmak isteniyor. Bu çok açık ve net” dedi. Okul yapma talebinin Milli Eğitim Bakanlığı ya da arazinin sahibi olan Ziraat Bankası’ndan değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını vurgulayan Çoban “Bu bir dayatmadır. O bölgedeki imam hatiplerin doluluk oranlarına bakalım, çoğu boş. Önce onların tamamlanması lazım. Bu yanlış karardan dönülmesini talep ediyoruz” dedi.

Oylamaya sunulan rapor CHP’li üyelerin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

DHA