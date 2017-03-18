Bal tenekesi içinde eroin sevkiyatı

VAN'da bir yolcu otobüsünde polisin yaptığı aramalarda, bal tenekesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltında.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den gelip İstanbul'a gidecek olan bir otobüs firmasının yolcuları arasında bulunan S.D.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, bal tenekesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yolculardan S.D., gözaltına alınırken soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

DHA