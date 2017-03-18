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Van Haberi: Bal tenekesi içinde eroin sevkiyatı

Bal tenekesi içinde eroin sevkiyatı
13:4218 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Bal tenekesi içinde eroin sevkiyatı
Bal tenekesi içinde eroin sevkiyatı

VAN'da bir yolcu otobüsünde polisin yaptığı aramalarda, bal tenekesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltında.
Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den gelip İstanbul'a gidecek olan bir otobüs firmasının yolcuları arasında bulunan S.D.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, bal tenekesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yolculardan S.D., gözaltına alınırken soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

 

DHA

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