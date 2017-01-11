Balık restoranı tekne, şiddetli lodosta paramparça oldu

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Akçay İskelesi'nde balık restorana çevrilen 'Nermin-1' isimli 17 metre uzunluğundaki gırgır teknesi, şiddetli lodosun etkisiyle beton iskeleye çarparak paramparça oldu. Tekneden geriye kalan parçalar kıyıya vurdu.

Akçay Mahallesi'ndeki iskeleye bağlı bulunan, 'balık restoran' olarak kullanılan 'Nermin-1' isimli eski gırgır teknesi, şiddetli lodosun etkisiyle beton iskeleye büyük bir gürültüyle çarptı. Tamamen parçalanan tekneden geriye, kıyıya vuran tahta parçaları kaldı.

Zararının büyük olduğunu söyleyen tekne sahibi Nedim Güçlü, fırtına sırasında kendisinin de içinde bulunduğunu, rüzgarın şiddetlenmesiyle son anda dışarı çıktığını belirterek, "Tüm çabalara rağmen yarım saatte olan oldu, kurtaramadım. Birçok arkadaş yardıma koştu ama ekmek teknemizi kurtaramadık. Yaklaşık 100 bin lira zararım var" dedi.

DHA