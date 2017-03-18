Balıkesir Lisesi kınalı kuzularını unutmadı

BALIKESİR Lisesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

Balıkesir Liseliler Derneği'nin organize ettiği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü etkinliği, okulun tarihi binasında gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada liseliler, 102 yıl önce olduğu gibi enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayrakları ile törene katılanları yıllar öncesine götürdü. Dernek yöneticileri de o dönemin komutanları gibi giyindi. Liseliler sülüslerini alıp, temsili olarak Çanakkale'ye uğurlandı.

Çanakkale'de şehit olan izciler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Abdi Kahyaoğlu, "102 yıl önce düşman Çanakkale'ye taarruz etti. Memleketten bir seferberlik çağrısı geldi. Bu okulun evlatları, Balkanların yetim çocukları üst kattaki sıcak yataklarından, alt kattaki sıcak aşlarından vazgeçip savaşa gitmeye karar verdi. Hiçbiri rüştünü ispatlamamıştı. Çoğunun bıyıkları bile terlememişti. Onlar bizim kınalı kuzularımızdı. Onlar Balıkesir Lisesi'nin keşşaf (izci) bölüğüydü. Puslu bir sabah, okula veda edip, bir sel gibi Çanakkale'ye akarak ölüme gittiler. Hiçbiri geri gelmedi. Üç yıl boyunca lisemiz hiç mezun vermedi, sadece şehit verdi" dedi.

Konuşmanın ardından liseliler, 102 yıl önce olduğu gibi okuldan şimdi müzesi olarak hizmet veren eski askerlik şubesine giderek, sülüslerini aldı. Tren garına kadar davul zurna eşliğinde yürüyen liseliler, burada harmandalı ve çiftetelli oynadı. Ardından trenle Çanakkale'ye uğurlandı. Temsili uğurlamada törene katılan kadınların gözyaşlarını tutamadığı ve ağladığı gözlendi.

"GELENEKSELLEŞMELİ VE ÖRNEK OLMALI"

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Abdi Kahyaoğlu ise, "Bugün Çanakkale'de şehit olan eski öğrencilerimizi temsili olarak cepheye gönderdik. Bu etkinlikle onların ruhlarını şad ettik ve onları unutmadığımızı gösterdik. Onlar, bu vatan uğruna hiç düşünmeden canlarını feda etti. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu etkinliği gelenekselleştirmek istiyoruz" dedi.

Liseliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sezer Koman, "O dönem Sultani olarak bilinen birçok liseden 15 yaşında bile olmayan çok sayıda öğrenci Çanakkale Savaşı'na gitti ve şehit oldu. Etkinliğimizin diğer liselere de örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

EN ÇOK ŞEHİT VEREN OKULLARDAN BİRİ

1885 yılında kurulan Balıkesir Lisesi, Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren okullardan birisi oldu. 1914-1916 yılları arasında Balıkesir Lisesi'nde okuyan ve gönüllü olarak cepheye giden 100 izci öğrenciden 94'ü şehit oldu. O yıl hiç mezun verilmedi.

DHA