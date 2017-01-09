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Manisa Haberi: Balıkesir'de 214 kırsal mahalle yolu kapalı

Balıkesir'de 214 kırsal mahalle yolu kapalı
12:479 Ocak 2017
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Balıkesir'de 214 kırsal mahalle yolu kapalı
Balıkesir'de 214 kırsal mahalle yolu kapalı

BALIKESİR'de kar yağışı etkisini yitirmesine rağmen, 214 kırsal mahallenin yolu hala ulaşıma kapalı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri, kar yağışı sonrası kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir-Bursa, Balıkesir-Çanakkale, Balıkesir-Manisa karayolları ile kentin tüm ilçelerindeki ana arterlerin ulaşıma açık olduğu belirtildi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada Altıeylül'de 8, Balya'da 10, Bandırma'da 12, Gönen'de 70, Dursunbey'de 8, Erdek'te 16, İvrindi'de 2, Karesi'de 1, Kepsut'ta 2, Manyas'ta 19, Savaştepe'de 29, Sındırgı'da 5, Susurluk'ta 32 olmak üzere toplam 214 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu, yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

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