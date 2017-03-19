Balıkesir'de 250 kilo kaçak ete 2 bin 202 liralık ceza

BALIKESİR'in Karesi İlçesi'ne bağlı Maltepe Mahallesi'nde, polis tarafından yapılan aramada bir otomobilin bagajında insan sağlığı için tehdit oluşturan 250 kilo kaçak et ve hayvansal ürün ele geçirildi. Torbalar halindeki kaynağı belli olmayan hayvansal ürünler, Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

Balıkesir'in Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, H.T.'ye ait 10 LF 105 plakalı aracın arka koltuğu ve bagajında torbalar halinde paketlenmiş 250 kilo ağırlığında dana ciğeri, et, kuyruk yağı ve sakatat ele geçirdi. Araç sahibi ile etlerin sahibi olduğunu belirten L.Ö.'nün menşei ve kaynağı belli olmayan hayvansal ürünleri İstanbul'dan belgesiz olarak, araç bagajında Balıkesir'e getirdikleri anlaşıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca belirlenen belgeleri bulundurmadıkları için iki kişiye toplam 2 bin 202 TL idari para cezası kesildi.

Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, insan sağlığı için tehdit oluşturan 250 kilogram hayvansal ürünü Balıkesir çöplüğünde imha etti.

DHA