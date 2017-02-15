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Balıkesir Haberi: Balıkesir'de 8 avukata FETÖ'den gözaltı

Balıkesir'de 8 avukata FETÖ'den gözaltı
13:1815 Şubat 2017
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Balıkesir'de 8 avukata FETÖ'den gözaltı
Balıkesir'de 8 avukata FETÖ'den gözaltı

BALIKESİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ildeki baroya kayıtlı 8 avukat gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün saat 07.30'da, 3 ayrı ilde ve 13 ayrı noktada, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Balıkesir Barosu'na kayıtlı 10 avukat ile bu avukatların 'imamı' pozisyonunda olduğu belirtilen ancak avukat olmayan bir şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 8 kişiyi yakaladı. 3 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi. Şüpheli 10 avukattan 6'sının FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu açıklandı.
  

DHA

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