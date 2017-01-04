Balıkesir'de proje okuldan sonra tematik okul tepkisi

BALIKESİR Karesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 'tematik okul' olarak belirlenmesi ve Elektrik- Elektronik Bölümü ile Matbaa Bölümü'nün 100'üncü Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne taşınacağı yönündeki açıklamalar tepkiye neden oldu. Bu karara karşı çıkan öğretmenler, öğrenciler ve veliler bugün okul önünde gerçekleştirdikleri eylemle karardan vazgeçilmesini istedi.

Yüksek puanlarla bu okula girdiklerini belirten öğrenciler, "Biz iyi eğitim almak ve üniversiteye gitmek için özellikle bu okulu seçtik. Bu uygulama hayata geçerse yıllarca verdiğimiz emekler boşa gidecek. Bu okuldan başka bir okula taşınacağız. İMKB yerine bir başka okuldan diploma alacağız. Bugüne kadar onlarca mezununu mühendislik fakültelerine gönderen bir okul yok olacak ve bizlerin hayatı kararacak. Lütfen bizlerin geleceğine kıymayın" dedi. Öğrenciler "Biz okulumuzu istiyoruz", "İMKB el ele, vermez okulu kimseye" diye sloganlar attılar, kararı alkışlarla protesto ettiler.

VELİLER DE EYLEMDEYDİ

Öğrencilerin eylemine veliler de destek verdi. Velilerden İsmail Küçük, "Benim çocuğumun hayali bu okuldu. Ortaokul ikinci sınıftayken bu okulu istiyordu. Çalıştı, çabaladı, bu okulu kazandı. Projeyi duyunca Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım. Oradaki yetkililer 30 okulun tematik okul olarak belirlendiğini ve İMKB'nin de Gıda Meslek Lisesi'ne dönüştürüleceğini söylediler. Eğer yeni bir okul düşünüyorlarsa, gitsinler yeni bir okul açsınlar. Niye bu okuldaki öğrencileri, öğretmenleri mağdur ediyorlar. Sonuna kadar çocuğumun hakkını arayacağım. Bu kararın uygulanmaması için her türlü yasal yola başvuracağım ve dava açacağım" dedi.

"TÜRKİYE BİRİNCİSİ OKULA BU YAPILIR MI"

Okulun öğretmenlerinden, Eğitim-İş Sendikası Balıkesir Şubesi Eğitim Sekreteri Filiz Aygün de "Bu uygulama kaş yaparken, göz çıkarmaya dönüştü" dedi. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2009, 2010, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye'nin en başarılı meslek lisesi olduğunu belirten Aygün, okulun İTÜ ve ODTÜ gibi üniversitelerin düzenlediği uluslararası robot yarışmalarında da çok sayıda birincilik kazandığına dikkat çekti. Aygün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesir'in gururu bu okulun şimdi Gıda Meslek Lisesi'ne dönüştürüleceği söyleniyor. Başarının ödülü bu mu olmalı Görünen o ki bu dönüşümün sonuçları yeterince iyi değerlendirilmemiş. Zira eğer uygulama hayata geçirilirse öncelikle mevcut 300'e yakın elektronik bölümü öğrencisinin okulu değişecek. Yıllarca hazırlandıkları TEOG sınavlarıyla kazandıkları okuldan alınıp başarı sırası çok daha aşağıda olan başka bir okula nakilleri söz konusu olacak. Bütün bu sakıncaların yanı sıra söz konusu uygulamanın en çok da Balıkesir'e zarar vereceğine inanıyorum. Büyükşehir statüsü kazanan, sanayisini geliştirmeye çalışan ve fabrika sayısı her gün artan Balıkesir'de Türkiye'nin en başarılı elektronik bölümünün fiili olarak yok edilmesi orta ve uzun vadede ciddi sakıncalara yol açacaktır. Balıkesirlilerin, Balıkesir halkının ve yetkililerin bu okula sahip çıkmasını istiyorum."

Emniyet güçlerinin de önlemler aldığı eylem öğrencilerin sloganlar atıp, okula dönmesiyle birlikte olaysız sona erdi.

Bir süre önce de 'Proje okul" olarak belirlenen Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde (SYAL) öğrenciler eylem yaparak, öğretmenlerin bir başka okula atanmasına tepki göstermişti.

DHA