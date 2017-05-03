Balıkesir'de yakalanan 30 göçmen kaçakçısı tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 87 göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 30 organizatör yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 organizatörden 27'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, İzmir ve Ayvalık'ta düzenledikleri operasyonda, 27'si çocuk 87 göçmeni yasadışı yollardan Yunanistan'ın midilli Adası'na geçmeye hazırlanırken yakaladı. Göçmenleri kaçak yollarla Yunanistan'a götürecek olduğu belirlenen 30 organizatör de yapılan operasyonda yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlılara ait 2 sürat teknesine el konulurken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Çok sayıda can yeleği ile yakalanan 87 göçmen Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 30 organizatörden 27'si tutuklandı.

DHA