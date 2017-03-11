Balıkesir'deki o afiş kaldırıldı

BALIKESİR'de, Yarış Ortaokulu'nun önüne asılan AK Parti logolu, 'Başbakan geliyor, Balıkesir evet diyor' yazılı afiş, tepkilerin ardından kaldırıldı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi'nin arka duvarlarındaki afişlere ise dokunulmadı.

Balıkesir'de Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün gerçekleştireceği miting öncesi, AK Parti logolu miting duyurularının okullara asılmasına Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi ile CHP Balıkesir milletvekilleri Mehmet Tüm ile Ahmet Akın dün yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi. Bunun yanlış olduğu belirtilerek afişlerin kaldırılması istendi. Yarış Ortaokulu'nun önüne asılan AK Parti logolu, 'Başbakan geliyor, Balıkesir evet diyor' yazılı afiş, tepkilerin ardından kaldırıldı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi'nin arka duvarlarındaki afişlere ise dokunulmadı.

CHP İl Başkanı Ender Biçki, Balıkesir'de tepki toplayan AK Parti logolu, 'Başbakan geliyor, Balıkesir evet diyor' yazılı afişlerle ilgili açıklama yaptı. CHP Biçki, "Sayın AKP İl Başkanına buradan seslenmek istiyorum. Burası bir okul, bu tür hareketler ile siyaseti kirletmeyin. Siyaseti meydanlarda yapalım, okullarda, camilerde değil. Gelin er meydanına, halkın önünde tartışalım. Okullar eğitim yuvası olarak kalsın. Sayın AKP il başkanına sormak istiyorum. Neden sürekli bu milleti geriyorsunuz İçinde bulunduğumuz ortam milleti germe değil, tam tersine milletimizi yumuşatma ve sakinliğe davet etme ortamıdır. Siz okulların siyaset alanı değil, eğitim alanı olduğunu hala öğrenemediniz mi Sayın İl Milli Eğitim Müdürü bu afişler buralara asılırken siz ne yapıyordunuz" dedi.

DHA