Balıkesir'in 12 ilçesinde okullara kar tatili

BALIKESİR'in 12 ilçesinde okullar tamamen, 7 ilçesinde ise sadece taşımalı sistemde öğrenim gören öğrenciler için yarın için 1 gün süreyle kar tatili verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacağı bildirildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Susurluk, İvrindi, Sındırgı, Savaştepe, Gönen, Bandırma, Erdek, Manyas, Kepsut, Dursunbey, Marmara ve Balya ilçelerinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran, Altıeylül, Bigadiç ve Karesi ilçelerinde de 9 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim 1 gün tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

DHA