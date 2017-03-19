Balıkesirli izcilerden fener alayı

BALIKESİR Lisesi'nde, Çanakkale Zaferi'nin 102'nci Yıldönümü'nde izci ateşi yakıldı, Çanakkale türküleri söylendi. Törenin ardından şehir içinde fener alayı düzenledi.

Balıkesir Lisesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte Çanakkale'de şehit olan 94 öğrencisini andı. Balıkesir Lisesi bahçesinde düzenlenen törene Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Türkiye İzcilik Federasyonu Asbaşkanı İbrahim Can Avcı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Halil İbrahim Koyuncu, Karesi İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Adem Özalp, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Çanakkale türkülerinin seslendirildiği etkinlikte izci ateşi yakıldı. Ardından bando eşliğinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Ellerinde, 'Son şafak, son dua, zafer ve Çanakkale', 'Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır', 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı', 'Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük' yazılı pankartları taşıyan izciler; Kızılay Caddesi, Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar Caddesi üzerinden yürüyerek Atatürk Anıtı'na ulaştılar.

Anıtta şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

DHA