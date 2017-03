Balıkesirli kadınlardan harmandalı

BALIKESİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Alihikmetpaşa Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, harmandalı oynayıp, eğlendi.

Balıkesir Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüş ve kutlama, kadınların saat 17.00'de, Yeşilli Meydanı'nda toplanmasıyla başladı. Etkinliğe katılanlar, Atalar Caddesi'ni izleyerek, Alihikmetpaşa Meydanı'na yürüdü. 'Külkedisi değil, ev işçisiyiz', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Ohal'e de bu hale de karşıyız' 'Kadın cinayetleri politiktir' yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, 'Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa', 'Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması', 'Her gün 8 Mart, her gün mücadele' sloganları attı.

Konuşma yapan Balıkesir Kadın Platformu Sözcüsü Ayşe Yılmaz, iktidarın 14 yıllık uygulamalarını eleştirerek, "Hükümet, çıkardığı yasaların ve ulusal politikaların bütününde kadını birey olarak görmemektedir. 'Kadın- erkek eşit değildir', 'En az üç çocuk doğurun', 'Çocuk doğurarak vatani hizmetinizi yerine getirin' gibi söylemlerle yeni bir çalışma yaşamı ve yeni bir toplumsal yaşam inşa edilmek istenmektedir" dedi. Kadınların taleplerini de dile getiren Yılmaz, dayatma olduğunu söylediği başkanlıktan vazgeçilerek, tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek özgürlükçü ve demokratik bir anayasanın toplumsal uzlaşma ile hazırlanmasını istedi. Yılmaz, "İşyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz, şiddet ve mobingin son bulması için düzenlemeler yapılmalı, uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir" dedi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından kadınlar, erkeklerle birlikte davul- zurna eşliğinde harmandalı oynadı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem topluluğun sessizce dağılmasıyla sona erdi.

