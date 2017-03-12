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Adana Haberi: Balkondan düşen genç kız, ağır yaralandı

Balkondan düşen genç kız, ağır yaralandı
00:1212 Mart 2017
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Balkondan düşen genç kız, ağır yaralandı
Balkondan düşen genç kız, ağır yaralandı

ADANA'da bir binanın 2'nci katındaki işyerinin balkonunda, arkadaşıyla sohbet ederken dengesini yitirip düşen 19 yaşındaki Nilcan Küçükbenli, ağır yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Karataş Caddesi'nde bir binanın 2'nci katında bulunan işyerinde meydana geldi. Nilcan Küçükbenli, işyerine gittiği bir arkadaşıyla balkonda sohbet ederken, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Küçükbenli, ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, Küçükbenli'nin ismi açıklanmayan arkadaşını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

DHA

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