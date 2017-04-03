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Manisa Haberi: Balkondan kopan sıva parçaları çocuğu yaraladı

Balkondan kopan sıva parçaları çocuğu yaraladı
11:323 Nisan 2017
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Balkondan kopan sıva parçaları çocuğu yaraladı
Balkondan kopan sıva parçaları çocuğu yaraladı

MANİSA'da 8 katlı bir binanın balkon tavanından kopan sıva parçaları, yolda yürüyen 15 yaşındaki Samet Ç.'nin üzerine düştü. Kolundan yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Şehzadeler İlçesi'nde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden 1'inci Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanın 7'nci katının balkonundan sıva parçası koptu. Yolda yürüyen 15 yaşındaki Samet Ç.'ye isabet etti. Üzerine düşen sıva parçalarıyla yere yığılan Samet Ç. yaralandı. Yaralı ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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