Baltalı kuyumcu soygunu girişimi

ERZİNCAN’da baltayla camını kırdığı kuyumcunun vitrininden bilezik alarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede yakalandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Fevzipaşa Caddesi üzerinde Mesut Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikleti ile cadde üzerinde ilerleyen E.A., önce çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra Mesut Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanın önüne gelen E.A., kuyumcu ve müşterisinin dışarı çıkmaması için kapıyı tahta parçası ile sıkıştırdı. Elindeki balta ile kuyumcunun camını kırarak vitrindeki 7 altın bileziği alarak kaçmaya çalışan E.A., vatandaşlar tarafından fark edilince kaçamadan yakalandı. Kısa süren arbedenin ardından yakalanan E.A., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA