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Şırnak Haberi: Balveren Beldesi Belediyesi'ne kayyum atandı

Balveren Beldesi Belediyesi'ne kayyum atandı
21:2717 Mart 2017
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Balveren Beldesi Belediyesi'ne kayyum atandı
Balveren Beldesi Belediyesi'ne kayyum atandı

ŞIRNAK'ta terör soruşturmasında tutuklanan merkez Balveren Belde Belediyesi Başkanı Abdullah Tunç'un yerine Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, kayyum olarak atandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 gün önce gözaltına alınıp dün tutuklanan, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden alınan Balveren Belde Belediyesi Başkanı Abdullah Tunç'un yerine Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atandı.
Daha önce Şırnak Belediyesi ve Kumçatı Belde Belediye Başkanlığı görevlerini de yürüten Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Balveren Belde Belediyesi'ne de başkanvekili olarak görevlendirildi. 

DHA

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