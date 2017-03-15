Bandırma'da 48 kaçak yakalandı

BALIKESİR’in Bandırma İlçesinde, Çanakkale üzerinden Yunan adalarına kaçmak isteyen yabancı uyruklu 48 kaçak yakalandı.

Bandırma girişinde uygulama yapan polis ekipleri Bursa yönünden gelen bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemede otobüste Afganistan, Suriye, Irak, Gine, Fas, Kamerun ve Eritre uyruklu toplam 48 kaçağın bulunduğu tespit edildi. Kaçakların yasadışı yollarla kişi başına 3 bin ila 5 bin euro verip Çanakkale üzerinden Yunan adalarına geçmek istedikleri belirlendi. Otobüsten indirilen 48 kaçak Bandırma Emniyet Müdürlüğü’nde götürüldü. İl Göç İdaresi’nin talimatıyla serbest kalan kaçaklardan, Suriye uyruklu dışındakilere Türkiye’yi 15 gün içinde terk etmeleri için tebligat yapıldı.

Kaçakları alarak yurt dışına çıkarmak isteyen 4 organizatör ve otobüs şoförü gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 5 kişiden, 3 organizatör ve otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnsan kaçakçılığında kullanılan bir otobüs ve öncü araç olarak kullanılan otomobile el konularak parka çekildi.

DHA