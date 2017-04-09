Bankadan kredi çektirdiği kişiyi öldüren şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde bir ay önce işlenen cinayetin şüphelisi 36 yaşındaki Seyfettin Emeç, Altındağ İlçesi'nde halk otobüsünde yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Emeç, nöbetçi mahkkemece tutuklandı.

İlçede Gamze Yetiş ile dini nikahla yaşayan Seyfettin Emeç, Yetiş'in ablasının eşi Haydar Gürkan Gültiken'e bir bankadan kredi çektirdi ancak taksitlerini ödelmedi. İcra işlemlerinin başlatılacağının bildirilmesi üzerine Gültiken, konuşmak amacıyla geçen 8 Mart günü Seyfettin Emeç'in evine gitti. Bu sırada çıkan tartışmada Seyfettin Emeç, iddiaya göre belindeki tabancayı çekti ve kaçmak isteyen Gültiken'i sırtından 5 kurşunla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Emeç, Altındağ'da polisin toplu ulaşım araçlarında yaptığı kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Emeç, Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Emeç, suçta kullandığı ruhsatsız tabancasını Çubuk'un Yiğitli Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bir tarlaya fırlattığını söyledi. Emeç'in belirttiği yerde arama yapan polis, herhangi bir şey bulamadı.

Polis, daha sonra cinayetin işlendiği adrese götürdüğü Emeç'e cinayeti nasıl işlediğini anlattırdı. Ardından Kahramankazan Adliyesi'ne sevk ediyen Seyfettin Emeç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Seyfettin Emeç'in dini nikahlı eşi Gamze Yetiş de, cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA