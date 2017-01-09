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Bursa Haberi: Banyoda köz dolu kovayla ısınmak isterken zehirlenip öldü

Banyoda köz dolu kovayla ısınmak isterken zehirlenip öldü
13:219 Ocak 2017
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Banyoda köz dolu kovayla ısınmak isterken zehirlenip öldü
Banyoda köz dolu kovayla ısınmak isterken zehirlenip öldü

BURSA’da ısınmak için odun sobasının köz dolu kovasını koyduğu banyoda yıkanmak isteyen 62 yaşındaki Rafiye Karakuzu, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Karakuzu'nun cesedi, kendisinden haber alamayınca eve gelen gelini tarafından bulundu.
Kestel İlçesi'ne bağlı Erdoğanköy Mahallesi'nde oturan Rafiye Karakuzu, dün akşam, odun sobasının kovasını koyarak ısıtmak istediği banyoda yıkanmak istedi. Karakuzu odun közünden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Karakuzu'nun cansız bedenini, kendisinden haber alamayınca bu sabah eve gelen gelini tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

 

DHA

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