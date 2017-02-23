Bar kavgasında üniversite öğrencisine 5 yıl hapis

BOLU'da, üniversite öğrencisi Hasan Semih B., yılbaşı gecesi barda çıkan kavgada İsmail H.'yi bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016'ya girilen yılbaşı gecesinde İzzet Baysal Caddesi'ndeki barda meydana geldi. Barda eğlenen C.A. adlı kız, iddiaya göre S.B., S.D. ve Ş.Ö. adlı kız öğrenciler ile tartıştı. Haber verilmesiyle gelen S.B.'nin erkek kardeşi Hasan Semih B. ve diğer kızlardan birinin erkek arkadaşı İsmail H.'nin de tartışmaya katılmasıyla kavga çıktı. Hasan Semih B., ablasının çantasındaki bıçağı alıp İsmail H.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan İsmail H., hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Olayın ardından Hasan Semih B. hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aynı davada tartışmayı başlatan 4 kız da 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından yargılandı. Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmadı. Mahkeme, üniversite öğrencisi Hasan Semih B'ye 5 yıl hapis cezası verdi. Diğer 4 kıza ise para cezası verilirken, sabıkasız olmaları ve duruşmalardaki iyi halleri gözönünde bulundurularak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DHA