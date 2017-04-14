Barack Obama, Almanya'ya ödül almaya gidiyor

Almanya'nın ikinci büyük medya ödülü sayılan ‘Deutschen Medienpreis' (Alman Medya Ödülü) bu yıl törenle eski ABD Başkanı Barack Obama'ya verilecek.

ABD eski Başkanı Barack Obama, 25 Mayıs Perşembe günü Almanya'nın Baden Baden kentine ödül almaya geliyor.

1992 yılından bu yana ‘Media Control' tarafından topluma örnek olan kişilere verilen Alman Medya Ödülü'nü alanlar arasında Bill ve Hillary Clinton, Kofi Annan, Gerhard Schröder, Angela Merkel, Nelsen Mandela, Juan Carlos, Dalai Lama, Ban Ki-Moon, Joachim Löw, George Clooney, Steffi Graf ve Andre Agassi gibi çok sayıda ünlü bulunuyor. Bu yıl ödül törenine Almanya'nın önde gelen şahsiyetlerinden pek çok ismin katılması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama en son Baden Baden kentine 2009 yılında NATO zirvesi için gitmişti.

(lı)

DHA