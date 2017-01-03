Barbaros Şansal'a saldıranlar “Milli duygularımıza hakim olamadık”

Modacı Barbaros Şansal’a KKTC dönüşünde uçaktan indikten sonra yaşanan saldırı ile ilgili olarak verilen bazı ifadelerde saldırganlar milli duygularına hakim olamadıkları için bu eylemi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay sonrası ulaşılan bazı personelin ifadelerinde şöyle denildi:

“Uçağı açığa park ettirdik. Daha sonra prosedüre göre ilk önce veya en son indirilmesi gerekiyordu. Kişi ortalarda ekonomide oturuyordu. Yolcuları indirdikten sonra en son aldık. Bu arada polis arkadaşlar diğer yolcuları otobüse almıştı. Uçakta gelirken fiziksel temasta bulunulmuş. Çıkan arbade nedeniyle uçak KKTC'den de rötarlı kalktı. KKTC’den bir polis nezaretinde geldi. Uçaktan aldık. İndirilirken apronda çalışanlar direkt şahsa doğru saldırıya geçti. Polis arkadaşlar da koruma kalkanı yaptı. Şahısta herhangi bir darp yok.Hızlıca merdivenden indirip arabaya yönlendirilirken ayağı kaydı ve yere düştü. Merdivende kaldırıp arabaya getirdik” Bu arada 12 TGS yer görevlisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

TGS görevlilerinden birisinin de,” Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık” şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

DHA