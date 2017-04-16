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Aydın Haberi: Barda çalışan kadın, patronunu öldürdü

Barda çalışan kadın, patronunu öldürdü

10:0916 Nisan 2017
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Barda çalışan kadın, patronunu öldürdü
Barda çalışan kadın, patronunu öldürdü

AYDIN'da bir barda çalışan 21 yaşındaki E.Ü., bilinmeyen nedenle tartıştığı patronu ve erkek arkadaşı 27 yaşındaki Tolga Arslan'ı kolundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 2023 Sokak'taki bir barda meydana geldi. Barda çalışan E.Ü., mekan sahibi ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Tolga Arslan'la henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü., iddiaya göre barda eline geçirdiği bıçakla Arslan'ı sırtından ve kolundan yaraladı. Olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arslan'ı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arslan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. E.Ü. ise polis tarafından suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

DHA

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