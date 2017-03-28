Barda müşterilerin kavgasında, müzisyen öldürüldü

ESKİŞEHİR'de bir barda müzisyenlik yapan 33 yaşındaki Seydihan Çalışkanoğlu, müşteriler arasında sandalyeye ceket bırakma yüzünden çıkan kavgayı yatıştırmaya çılışırken bıçaklanarak öldürüldü.

Olay gece saat 01.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Adalar Sokak'taki bir barda meydana geldi. Babası 59 yaşındaki Hüseyin Karaoğlu ile birlikte barda içki içen 25 yaşındaki Emrah Karaoğlu, masalarındaki sandalyeye ceketini bırakan yan masada oturan bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bar çalışanları Emrah Karaoğlu ile babası Hüseyin Karaoğlu'nu dışarı çıkardı. Sokakta devam eden tartışmada Emrah Karaoğlu, iddiaya göre kendisini uzaklaştırmaya çalışan Seydihan Çalışkanoğlu'nu bıçakladı. Ağır yaralanan Çalışkanoğlu 112 ambulansıyla götürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra bir taksiye binerek kaçan Emrah Karaoğlu ile babası Hüseyin Karaoğlu, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evlerinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan baba- oğulun, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

DHA