Barınağın önü kapandı, Rizeli balıkçları kürekle işe koyuldu

RİZE'nin Engindere Mahallesi'ndeki balıkçı barınağının girişi, çakıl ve kumların fırtınanın etkisiyle kıyıya sürüklenmesi sonucu kapandı. Kayığı barınakta mahsur kalan amatör balıkçı Yaşar Yıldız, girişte biriken çakıl kitlesi içinde kayığına geçit açabilmek için kürekle işe koyuldu.

Engindere Su Ürünleri Kooperatif'ine ait 31 kayıkhanenin yer aldığı balıkçı barınağının giriş ve çıkışı, önceki gün etkili olan fırtınanın sürüklediği çakıl ve kumların yığılmasıyla kapandı. Kayıklar, barınağa giriş çıkış yapamadı. Balıkçı barınağında kayığı mahsur kalan amatör balıkçı Yaşar Yıldız da, kayığı yol açabilmek için kürekle işe koyuldu. Barınak girişinde biriken kum ve çakılları açarak kayığını barınaktan çıkarmak için çalışan ve denize açılmak istediğini anlatan Yaşar Yıldız, “Fırtınanın etkisiyle giriş çıkış kapandı. Tekneler mahsur kaldı. Biz de kürekle açmaya çalışıyoruz ama biraz zor olacak. Yine de yapmaya çalışacağız” dedi, yandaki dere ağzına dökülen hafriyatların barınağın girişine sürüklendiğini belirterek önlem alınmasını istedi. Engindere Su Ürünleri Kooperatifi yetkilileri barınağın, kapanan girişinin açılması için Rize Belediyesi'ne başvuruda bulundu.

DHA