Barınma evine götürülen kaçaklardan 2’si firar etti

EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’ndan yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken yakalanan 10 Bangladeş uyruklu kaçaktan 2’si, barınma evine götürüldüğü sırada kent merkezinde duran minibüsten inip kaçtı. Gümrük muhafaza memurlarının havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı 2 kaçak bulunamadı.

İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a yasa dışı yollardan gitmek isteyen 10 Bangladeş uyruklu kaçak, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bir minibüse konulan kaçaklar Edirne Göç İdaresi’ne bağlı barınma evine götürülmek üzere yola çıktı. Minibüs Edirne kent merkezine geldiğinde, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kırmızı ışıkta beklerken, 2 Bangladeş uyruklu kaçak araçtan inerek kaçtı.

Gümrük Muhafaza memurları havaya 2 el ateş açmasına kaçaklar durmayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede yapılan aramaya rağmen kaçakları yakalayamadı. Minibüsteki 8 kaçak ise Edirne Göç İdaresi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA