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Antalya Haberi: Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)
10:3925 Mart 2017
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Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)

BAŞKASININ EHLİYETİ ÇIKTI
Antalya'nın Akseki İlçesi'nde bariyerlere çarpan otomobilde öldüğü açıklanan kişinin Kübilay Özden değil, 32 yaşındaki Ufuk Kurt olduğu belirlendi. Kaza sırasında başından ciddi darbe alan ve yüzü tanınmayacak hale gelen cesedin üzerinden Kübilay Özden'e ait ehliyet çıktığı için ölen kişinin de Özden olduğu sanıldı. Ancak gerçek daha sonra yapılan incelemeyle ortaya çıktı. Yakınlarına ulaşan ekipler kazada ölenin Ufuk Kurt olduğunu tespit etti. Kurt'un ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi. Kurt'un cenazesinin Akseki Devlet Hastanesi morgunda olduğu kaydedildi.

DHA

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