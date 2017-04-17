Bariyerlere çarpan motosikletli öldü

DENİZLİ'de, karayolundaki beton bariyerlere çarparak savrulan motosikletin sürücüsü 39 yaşındaki Arif Karışan, kaldırıldığı hastanede öldü. Karışan'ın kask takmadığı belirlendi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Bakırlı Mahallesi Denizli- İzmir karayolu Bakırlı Kavşağı yakınında, yol çalışması yapılan alanda meydana geldi. Kask takmadığı belirtilen, evli ve 1 çocuk babası Akif Karışan, 20 EB 635 plakalı motosikletle, Bakırlı'dan şehir merkezi yönüne giderken, aşırı hız nedeniyle kontrolü yitirdi. Savrulan motosiklet, yol çalışması yapılan alandaki beton bariyerlere çarptı. Fırlayıp yola düşen Karışan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karışan, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA