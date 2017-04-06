Bariyerlere saplanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere saplandı. İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı Ömer Çakır tedavi altına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Körfez Kaymakamlığı önünde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ömer Çakır idaresindeki 41 TE 416 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere saplandı. Kazada, Ömer Çakır hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ömer Çakır'ı araçtan çıkardı. Sol bacağından yaralanan Ömer Çakır 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA