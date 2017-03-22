Baro Başkanı ve 6 avukat adliyeye sevk edildi

DAHA önce Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Vahit Bağcı, Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine bugün 6 avukatla birlikte tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında Baro Başkanı Vahit Bağcı'nın da bulunduğu 24 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Mart'ta avukatların adreslerine operasyon düzenlerken, Türkiye Barolar Birliği'nin gezisine katılmak üzere Kanada'ya giden Bağcı adresinde bulunamadı.

Kanada'dan dönen Vahit Bağcı pazartesi günü ifade vermek için gittiği Kahramanmaraş Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 avukat ise tutuklandı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Savcısının aralarında Vahit Bağcı'nın da bulunduğu 7 avukatın adli kontrol kararı yoluyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme de Baro Başkanı Bağcı ve 6 avukat hakkında yeniden yakalama kararı verdi. Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 7 avukat, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA