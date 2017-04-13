Baro Başkanı'ndan kendisini sorgulayan savcı hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusu

KAHRAMANMARAŞ Baro Başkanı Vahit Bağcı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında kendisinin de aralarında olduğu avukatlarla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı N.K.'nın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiğini önce sürerek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Vahit Bağcı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla yaptığı suç duyurusunun bugün HSYK Genel Sekreterliği'ne gönderileceğini kaydetti. Cumhuriyet Savcısı N.K.'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini iddia eden Bağcı şunları söyledi:

'Suç duyurusunun içeriğinde Cumhurbaşkanımızı ülkemizin en kanlı hain terör örgütü elebaşısıyla birlikte resmedilmiş, hatta daha da ileriye gidip bu hain terör örgütünün maşasıyla işbirliği içerisinde olduğu iddia edilmiştir. Bu paylaşımın Cumhurbaşkanımıza hakaret içerdiği aşikardır. Bizim en büyük dayanağımız, söz konusu şahsın 4 Haziran 2014 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 ay önce yapmış olduğu bu paylaşımdır. Yani burada 'Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Apo'nun elinde isterse verir, isterse vermez', altta da 'Çekersem düşersin ona göre' ifadesiyle bu paylaşım kendi Facebook sayfasında yayınlanmış ve halen de bu sayfada da durmaktadır.'

'KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPIYORMUŞ'

N.K.'nın kendisini kripto olmakla itham ettiğini ancak paylaşımın yapıldığı tarihte köy köy gezerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy topladığını belirten Bağcı, daha önce cemaat olarak anılan FETÖ'yle olan bağını 17-25 Aralık'tan sonra kestiğini, bunu kendisi hakkında ifade veren şüphelilerin de doğruladığını söyledi. Ancak bir kişinin emniyet ve savcılıkta susup sorgu hakimliğinde kendisi aleyhine ifade verdiğini öne süren Bağcı, şöyle devam etti:

'Cebinden bir kağıt çıkarmış, eli titreyerek 'Birkaç cümle de Vahit Bağcı'yla ilgili eklemek istiyorum' demiş. Vahit Bağcı'nın kripto olduğunu, partiye özel olarak yerleştirildiğini ve toplantılara ondan dolayı katılmadığını ifade etmiş. Buna duruşmadaki kişiler de şahit. Tabi kripto olmanın bazı şartları ve gerekleri olur. İddia olan yapıyla 17-25'ten sonra ne yüz yüze, ne telefonla ne de farklı kanallarla görüştüm. Zaten şahıs da direkt bilgi sahibi değil 'Bir yerden duydum' diyor. Bir duyum üzerine ben gözaltına alındım, serbest bırakıldım, tekrar gözaltı kararı verildi orada da serbest bırakıldım. Duyum üzerine hareket ediyor Cumhuriyet Savcısı. Ben de duyum üzerine hareket etmiyor, maddi delillerle yola çıkıyorum. Benim partiye girişim 2003 yılıdır ve hala bu partinin içindeyim, ben o tarihte Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışıyordum ama gelin görün ki bizi bu iddiayla itham eden Cumhuriyet Savcısı da bilgisayar başında klavye delikanlılığı yapıyormuş.'

'HSYK'DAN SONUÇ ALAMAZSAM DOSYAYI CUMHURBAŞKANINA VERECEĞİM'

Vahit Bağcı, paylaşımın 2014'te yapıldığı hatırlatılarak 'Neden şimdiye kadar suç duyurusunda bulunmadınız' sorusu üzerine ise, 'Bu paylaşım benim elime pazartesi geçti. Hazırlığımı yaptım, eğer bu paylaşıma daha önce ulaşsaydım Daha önce de açık yüreklilikle ifade edeyim paylaşırdım. Savcı dün itibariyle tekrar örgütlü suçlar bürosuna görevlendirildi. Ben bu savcının birileri tarafından korunduğunu düşünüyorum. HSYK'ya sesleniyorum, Cumhurbaşkanımızla ilgili bu düşüncede olan birisinin bu tür dosyalara bakamayacağını ifade ediyorum. HSYK'dan sonuç alamazsam cuma günü de külliyeye gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza bu dosyayı vereceğim' diye konuştu.

DHA