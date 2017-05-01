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Bartın Haberi: Bartın'da 1 Mayıs yürüyüşü

Bartın'da 1 Mayıs yürüyüşü

15:131 Mayıs 2017
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Bartın'da 1 Mayıs yürüyüşü
Bartın'da 1 Mayıs yürüyüşü

BARTIN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı.
Kemerköprü Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerine üye çalışanlar, ellerindeki pankartlar ve dövizlerle yürüdü. Maden işçileri kortejin önünde yer aldı. Davul-zurna eşliğinde sloganlar atan kalabalık, Hükümet Caddesi'nden geçerken belediyenin doğalgaz hattında işçilerin çalışması dikkat çekti. İşçiler, kalabalığın geçişi sırasıda işe ara verip ellerindeki kazma ve küreklerle korteji izledi. Kortejde yer alan gruplar Cumhuriyet Meydanı'nda polis araması ardından alana alındı. Sendika temsilcilerinin konuşmalarından sonra kalabalık halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

 

DHA

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