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Zonguldak Haberi: Bartın'da 19 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Bartın'da 19 araç birbirine girdi: 5 yaralı
11:102 Ocak 2017
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Bartın'da 19 araç birbirine girdi: 5 yaralı
Bartın'da 19 araç birbirine girdi: 5 yaralı

BARTIN'da, buzlanan yolda kayan 19 araç birbirine girerken, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bartın-Zonguldak yolunun Gecen Köyü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giderken yolcu indirmek için yol kenarında duran minibüse, arkadan gelen otomobil çarptı. Arkadan gelen diğer araçlar da buzlanma nedeniyle kayarak birbirine girdi. Toplam 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ve tuzlama çalışması yapıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

DHA

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