Bartın'da koruma altındaki tarihi ahşap bina yıkıldı

BARTIN'da, koruma altındaki 3 katlı tarihi ahşap bina, çökme riski nedeniyle yıkıldı.

Kent merkezinde Hamam Sokak üzerinde bulunan tarihi 3 katlı boş binanın çatısında, Şubat ayında yağan yoğun karın etkisiyle yer yer çökmeler oluştu. Belediye, tehlike arz eden koruma altındaki binanın yıkılması için Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvurdu. Kurulun onayı ile belediye ahşap binayı yıkmak için çalışma başlattı. Bina, iş makinesiyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında çevrede önlem alınırken, binanın bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Çalışmanın tamamlanması ardından yol ulaşıma açıldı.

DHA