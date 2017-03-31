Barzani: Bağımsızlık için referandum yapacağız

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde bağımsızlık için referandum yapacaklarını söyledi..

Rudaw’a konuşan Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, Başkan Barzani'nin, BM Genel Sekreteri'ne, "Bizden duymanızı istiyorum, en yakın zamanda referandum yapacağız. Bu isteğimizi anlayışla karşılamanız bizi mutlu eder" dediğini aktardı. Başkanlığın internet sayfasında yapılan açıklamaya göre Barzani görüşmede, "Yakın bir gelecekte referandum yapacağız. Bütün dünya Kürdistan halkının isteği ve geleceğini tayin etme kararından haberdar olsun" sözleri yer aldı.

BM Genel Sekreteri’nin de buna, "Bu kadar zorluklar ve sıkıntılara rağmen yüz binlerce göçzedeyi misafir etmeniz takdire şayan" diye karşılık verdiği belirtildi.

Peşmerge güçlerine de değinen Guterres, az bir silahla teröriste karşı mücadele ettiklerini, bütün dünyanın saygı içerisinde ve şaşkınlıkla Peşmerge ve Kürdistan halkından söz ettiğini dile getirdi.

Buna karşı Başkan Mesud Barzani, "Göçmenlere yardım etmek milli ve insani bir görevdir. Hiçbir gerekçeyle bu görevi yerine getirmezlik olmaz" dedi. Görüşmede Peşmergenin konumuna da değinen Barzani'nin, "IŞİD efsanesinin Peşmerge elinde son bulması gurur verici" diye konuştu.

DHA