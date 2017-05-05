Başakşehir'de motorsiklet ile otomobil çarpıştı; 1 ölü ,1 yaralı

Başakşehir'de bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Başakşehir Atatürk Olimpiyat StadıİSKİ yolu üzerinde 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altınşehir istikametine giden otomobil ile karşı şeride geçen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Üzerinden kimlik, ehliyet ve ruhsat çıkmayan motosiklet sürücüsü ağır bir şekilde yaralandı. Başından hafif şekilde yaralanan araç sürücü Hüseyin Yaşar kazayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü yolda hayatını kaybetti. Hüseyin Yaşar ise ayakta tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücü Yaşar, 'Sağdan geliyorduk. Motor birden bire çıktı. Bize vurdu. Nasıl olduğunu anlamadık' dedi. Görgü tanığı bir kişi ise motorsiklet sürücüsünün otomobilin üstünden uçtuğunu gördüğünü söyledi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA