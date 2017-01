Başar Başarır'ın ilk romanı Sibop yayınlandı

ÖYKÜLERİYLE tanıdığımız Başar Başarır'ın ilk romanı Sibop yayınlandı. Romanın kahramanı ise kendi deyimiyle "Acemi kolpacı" Orhan . Doğma büyüme Cihangirli Orhan, hukuk tahsili yapmış. Girdiği işlerde pek tutunamamış, ailesinin gözünden bile düşmüş. Kimse tarafından yüzüne bakılmayan biri. Öyle ki, adı "Sibop"a çıkmış. Ama bir gün Orhan'ın yüzüne bakan bir kız çıkıyor ve roman başlıyor. Başar Başarır'ın bu sürükleyici, inandırıcı, azmettirici romanının öne çıkan yanı dili. Orhan'ın hikayesi, bir solukta, Türkçe'nin tadına vara vara okunacak bir kitap.

BAŞAR BAŞARIR KİMDİR

Başar Başarır, 1970'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Londra'da City University Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 1995 yılından itibaren televizyon yayıncılığı alanında çalışıyor. 2004 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, 2014 yılında ise Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü kazandı. Yayımlanmış öykü kitapları: Kent Kitabı (1992), Eski Şehrin Ayazı (1996), Nedir Hayat (2000), Getirin O Günleri Yakalım Bu Öyküleri (2003), Çıktığınız Hevesle İniniz (2004), Düzenboz (2012), Teklifinizle İlgilenmiyorum (2013). Sibop, yazarın ilk romanı.

Başar Başarır'ın Can Yayınları'ndaki diğer kitapları:

Teklifinizle İlgilenmiyorum, 2013 Bize Umut Gerek (2012-2003): Düzenboz, Çıktığınız Hevesle İniniz, Getirin O Günleri Yakalım Bu Öyküleri, 2014 Havaalanında Satılmayan Kitaplar (2000-1992): Nedir Hayat, Eski Şehrin Ayazı, Kent Kitabı, 2015

WOODY ALLEN FİLMLERİ OCAK AYI BOYUNCA D-SMART'TA

Türkiyenin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, yeni yılın ilk ayında senaryo yazarı, yönetmen, aktör, stand-up sanatçısı, oyun yazarı, öykücü ve müzisyen Woody Allen'ın sinema tarihine bıraktığı yapımlardan özel bir seçkiyi ekranlara taşıyor. Woody Allen'ın kendine has üslubu ile beyazperdeye aktardığı hikayeler; D-Smart, MovieSmart Classic HD kanalında filmseverler ile buluşacak. Bu özel seçkide yer alan filmler şöyle…

En iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında Oscar'a aday gösterilen "Tatlı ve Kirli" 9 Ocak Pazartesi yayınlanacak.

Yönetmenliğinin ve senaryosunun Woody Allen'a ait olduğu Gölgeler ve Sis ise 16 Ocak Pazartesi ekranlarda olacak. Allen'ın, başroldeki Kleinman 'ı canlandırdığı filmde Mia Farrow, John Malkovich, John Cusack, Jodie Foster ve Madonna gibi oyuncular da yer alıyor.

En İyi Film – Komedi / Müzikal kategorisinde Altın Küre'ye aday gösterilen "Herkes Seni Seviyorum Der" 21 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.

Başka Bir Kadın ise 23 Ocak Pazartesi izleyicilerle buluşacak. Woody Allen'ın biyografisinin kaleme alındığı John Baxter'ın kitabında; yarattığı karakterler arasından entellektüel açıdan kendisi ile en çok benzeştiğini söylediği karakterin bu filmdeki Marion olduğundan bahsedilmiştir.

En iyi özgün senaryo dalında Oscar'a aday gösterilen Alice, 30 Ocak Pazartesi günü ekranlarda olacak. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü William Hurt ve Oscar'a aday gösterilmiş olan 5 oyuncu daha bulunuyor: Alec Baldwin, June Squibb, Judy Davis, Bob Balaban ve James Toback.

SWEET AND LOWDOWN / TATLI VE KİRLİ

9 Ocak Pazartesi, 20.15 , D-Smart / MovieSmart Classic HD

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Sean Penn, Samantha Morton, Ben Duncan

Yapım Yılı: 1999

Tür: Komedi – Dram – Müzik

Ülke: ABD

Konu: Sorumsuz, müsrif, kibirli ve alkol bağımlısı biri olan Emmett Ray dünyaca ünlü bir caz gitaristidir. Film, Emmett Ray'in bu özelliklerinden doğan tuhaf durumları, müziğini, hayallerini ve ünlü gitarist Django Reinhardt'a duyduğu saplantıyı ele alıyor. En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında Oscar'a aday gösterilmiştir.

SHADOWS AND FOG / GÖLGELER VE SİS

16 Ocak Pazartesi, 20.15 , D-Smart / MovieSmart Classic HD

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Michael Kirby

Yapım Yılı: 1991

Tür: Komedi

Ülke: ABD

Konu: Geceyarısı bir çete tarafından yatağından kaldırılıp bir seri katili bulması için yardım istenen Kleinman ne yapacağını bilemez haldedir. Tam olarak ne yapması gerektiğini anlamadığı gibi olayla ne gibi bir bağlantısı olduğunu da anlayabilmiş değildir. Gece vakti sis içindeki karanlık sokaklarda katille karşılaşma korkusu içinde dolaşarak çete üyelerini arar ve yapmazsa başına kötü şeyler geleceğini hissettiği görevinin ne olduğunu öğrenmeye çalışır.

EVERYONE SAYS I LOVE YOU / HERKES SENİ SEVİYORUM DER

21 Ocak Cumartesi, 20.15 , D-Smart / MovieSmart Classic HD

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Goldie Hawn, Julia Roberts

Yapım Yılı: 1996

Tür: Romantik Komedi – Müzikal

Ülke: ABD

Konu: Kalabalık ailesiyle birlikte Manhattan'da yaşayan Skylar, Holden'a aşıktır. Skylar'ın ebeveynleri Bob ve Steffi uzun yıllardır evlidir. Steffi'nin, arkadaşları Joe ile ortak bir kızları vardır. Nir ilişkiden yeni çıkmış olan Joe, yeniden yalnızdır… Müzikal türündeki film New York'ta yaşayan büyük bir ailenin içinde bulunduğu ilişki durumlarını konu ediniyor. En İyi Film – Komedi / Müzikal kategorisinde Altın Küre'ye aday gösterilmiştir.

ANOTHER WOMAN / BAŞKA BİR KADIN

23 Ocak Pazartesi, 20.15 , D-Smart / MovieSmart Classic HD

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Gena Rowlands, Mia Farrow, Ian Holm

Yapım Yılı: 1988

Tür: Dram

Ülke: ABD

Konu: Orta yaş krizinden muzdarip Marion, son kitabını yazmak için bir daire kiralar. Marion'un yanıbaşındaki daire bir psikiyatrın kliniğidir ve buradan gelen konuşmaları duymaya başlar. Doktorun hastalarından biri, hayatından memnun olmayan, mutsuz bir kadındır. Kadının anlattıklarından fazlasıyla etkilenen Marion tüm yaşamını gözden geçirecektir.

ALİCE / ALİCE

30 Ocak Pazartesi, 20.15 , D-Smart / MovieSmart Classic HD

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Mia Farrow, William Hurt, Joe Mantegna

Yapım Yılı: 1990

Tür: Komedi – Fantastik – Romantik

Ülke: ABD

Konu: 16 yıllık evli iki çocuk annesi Alice Tate, yakışıklı müzisyen Joe'ya aşık olur. Belinde korkunç bir ağrı hisseden Alice, şifacı Dr. Yang'a gider ve kendisine ilaç hazırlamasını ister. Ancak sorunun Alice'in belinde değil, zihninde ve kalbinde olduğunu söyleyen doktor, Alice'e sıradışı güçlere kavuşturacak bitkisel bir karışım hazırlar. En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar'a aday gösterilmiştir.

DHA