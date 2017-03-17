Başbakan Binali Yıldırım: 3 5 de onlara bırak (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, ZİGANA TÜNELİNİN TEMELİNİ ATTI

Karayoluyla Gümüşhane’nin Torul İlçesine gelen Başbakan Binali Yıldırım, bölgede 42 yıl önce ilk temeli atılan ve 14 yılda yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1’inci Zigana Tüneli’nin ardından, toplam 29 kilometrelik çift tüplü 2’inci Zigana Tüneli inşaatının temel atma töreninde vatandaşlara seslendi.

“TÜRKİYE’NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ”

1’inci Zigana tünelinin hikayesini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

“1700 metrelik yukarıda bir tünel var. 1975 yılında temeli atıldı. 1989 yılında bitti. 14 senede bin 700 metre. Bu yol ise 4 senede 29 kilometre. Farkı görüyorsunuz değil mi Türkiye’nin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Burası Zigana Tüneli, tarihi İpek Yolu’nun en önemli noktası. Bu tünel inşa edilince Trabzon’dan Gümüşhane’ye, Bayburt’a, oradan Aşkale, Erzurum ve Erzincan’a giden yol daha da kısalacak, daha da güvenli hale gelecek. İnsanlarımız rahat, konforlu bir şekilde seyahat edecek. Geçmişte Zigana Dağı nice ocakların sönmesine neden oldu. Hatta türkülere, ağıtlara konu oldu. Birbirlerini yolcu ederken insanlarımız, ‘Zigana’da hayatta kalırsak, inşallah görüşürüz’ diyorlardı. Artık bu topraklarda hayatta kalma derdi ile seyahat olmayacak. Konforlu, huzurlu, emniyetli şekilde vatandaşlarımız vatan toprağının her köşesine rahatça gidecek, sevdikleri ile biraya gelecek.”

"TEMELİ ATIYORUZ, DURSUN DEMİYORUZ"

Fıkralara konu olan Temel, Dursun, Hızır isimlerini kullanarak konuşmasını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, "Karadeniz’de eskiden Temel vardı, Dursun vardı, bir de Hızır vardı. Temel atardı, 'Dursun' derdi, Hızır’ı da gönderirdi. Şimdi Temeli atıyoruz, ‘Dursun’ demiyoruz, Hızır’ı çağırıyoruz. Hızır gibi yetişiyor ve 4 senede 30 kilometreye yakın tüneli bitiriyoruz” dedi.

İŞÇİLERE İKRAMİYE

Tünel çalışanlarının "ikramiye istiyoruz" demeleri üzerine Başbakan Yıldırım, "İşçilerimize birer maaş ikramiye verelim. İşte cuma’nın bereketi budur" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, çevreden birinin, "Efendim uzmanlık kadrosu istiyoruz” diye seslenmesi üzerine de, "O işe de bakacağız" yanıtını verdi.

BİTİŞ TARİHİ PAZARLIĞI

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından yüklenici firma Cengiz İnşaat yetkilisi Mehmet Cengiz ile tünelin bitiş tarihi için pazarlık yaptı, ardından da inşaatın 29 Ekim 2019 tarihinde tamamlanacağını duyurdu.

Başbakan Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin de katılımı ile butona basarak inşaatın temelini attı.

DÜNYANIN İKİNCİ, AVRUPA'NIN EN UZUNU

580 milyon lira bedelle inşa edilen ve 29 Ekim 2019 tarihinde bitirilmesi hedeflenen 14.5 kilometrelik çift tüplü tünel dünyanın en uzun 2’inci, Avrupa'nın ise en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyacak ve bölgede kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte tehlikeli keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.

DHA