Başbakan Binali Yıldırım: 3 5 de onlara bırak (5)

'BAYBURT BAYBURT OLALI BÖYLE HİZMET GÖRMEDİ'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile birlikte Gümüşhane mitinginin ardından Bayburt'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, partisince Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen mitingte halka hitap etti.

Miting alanındaki vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "Ne derler; 'Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi.' Evet, Bayburt çok sıkıntı çekti, çok çile çekti. Bayburt ve ülkemiz çilelere göğüs gerdi. Yolları yapmadılar. Ancak bir gün bir gür ses yükseldi. Milletin adamı Ak Parti lideri kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Ak Parti iktidarıyla 81 vilayetin de, Bayburt'un da çehresi değişti. Şimdi artık o ses değişiyor. 'Bayburt Bayburt olalı böyle hizmet görmedi' diyoruz. Onun için Bayburt'lu kardeşimiz Naci Ağbal'ı maliyenin kasasın başına getirdik. Ssağolun, var olun" diye konuştu.

'DARBELER DÖNEMİNİ TARİHE GÖMECEKSİNİZ'

Anayasa değişikliğiyle darbeler döneminin tarihe gömüleceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Sadace anayasayı değiştirmeyeceksiniz, darbeler dönemini de tarihe gömeceksiniz. 'Evet' diyerek istikrarsızlığı sona erdireceksiniz, zayıf hükümetler dönemine son vereceksiniz. 'Evet' diyerek Türkiye'nin gücüne güç katacaksınız. 'Evet' demeye var mısınız İnanıyorum rekor sizde olacak. Burada partilere gönül vermiş kardeşlerimiz 'Evet' diyecektir. Mesele memkleket meselisidir. Bayburt'ta CHP'ye, Saadet Partisi'ne, diğer partilere oy vermiş kardeşlerimiz de 'Evet' diyecek, sizin kervanınıza katılacak ve Bayburt rekor kıracak" dedi.

KALICI İSTİKRAR OLSUN İSTİYORUZ

Türkiye'de kalıcı istikrar olmasını istediklerini belirten Yıldırım şöyle devam etti:

"Türkiye'de artık zayıf hükümetler, parçalı hükümetler dönemi bitsin istiyoruz. Türkiye'de, tıpki Menderes dönemi gibi, Özal dönemi gibi, Ak Parti dönemi gibi bundan böyle devamlı tek başına iktidar olsun istiyoruz. Biz kalıcı istikrar olsun istiyoruz. İsteriz ki, ekonomi büyüsün, kardeşliğimiz zarar görmesin. Huzur, refah ve güvenliğimiz daim olsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işte bunları getiriyor. Terörle mücadelemiz daha da güçlenecek. Soframızdaki ekmek daha da büyüyecek, cebimizdeki kaynak, tarladaki bereket artacak. Artık lüzümsüz tartışmalar bitecek. 'Hükümet kurulmadı, yeniden seçim' artık bunlar tarihe gömülecek. 'Darbe' diye tehdit artık Bayburt'ta olmayacak, Türkiye'de olmayacak. 'Cunmhurbaşkanı seçildi mi seçilmedi mi' diye bir kriz olmayacak. Artık bunlar tarihe gömülecek. Artık siz seçeceksiniz. Güçlü ülkelerde, güçlü demokrasilerde nasıl bir sistem varsa Bayburt'ta da, Türkiye'de de bu olacak. Allah'ına kurban Bayburt. Meclis daha güçlü olacak, milletvekilleri daha güçlü olacak. Hükümet sizden aldığı güçle daha hızlı iş yapacak, projeleri daha hızlı bitirecek. Yargı hem bağımsız, hem de tarafsız olacak."

'YATTIKLARI YERDEN SİYASET YAPAMAYACAKLAR'

Ana muhalefet partisi salon salon geziyor, 'Anayasaya hayır deyin' diyor" diyen Başbakan Yıldırım, kalabalığın yuhalaması üzerine, "Boşverin" dedi. Konuşmasını sürdüren Yıldırım, "Ama kendisi bile neye 'hayır' dediğinin farkında değil. Anaysa değişikliğini bile okumamış ve anlamamış. Niye hayır diyorsunuz, çünkü 16 Nisan'da evet çıkınca ana muhalefetin işiz zor. Yan gelip yatmak artık bitiyor. Çalışacak, gayret edecek. Milletin gözüne girerse memlekete hizmet edecek. Yattıkları yerden siyaset yapamayacaklar. Bundan korktukları için sevgili Bayburtlular bunlar 'hayır' diyor. Size söylüyorum; hayırdan hayır gelmez, evet de bereket var" dedi

'PEYGAMBERE SAYGISIZLIK NE HADDİNE'

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözlerine tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Bakın CHP'nin önceki genel başkanı bir konuşma yapıyor. Konuşma baştan aşağı ofsayt. Bir tane doğru bir şey yok. Ama öyle bir laf etti ki; inanın çok üzüldüm. Şöyle diyor; 'Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın.' Haşa. Peygambere saygısızlık ne haddine. Bunların, bu aziz milletin inançlarına bile saygıları yok. Ağzından çıkanı kulakları duymuyor" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN KAMPANYA ŞARKISINA GÖNDERME

CHP'nin referandum sürecine ilişkin yaptığı kampanyanın şarkısı olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Bir şarkı yapmışlar, 'İnşallah, maşallah, Allah Allah' laflarıyla doldurmuşlar. Bolca istismar. Bir yandan kutsalları istismar edip, diğer yandan Peygamber'e saygısızlık yapacaksın. Buradan sesleniyorum; Hazreti Peygamberimizi ağzınıza almayın, saygısızlığı bırakın. Milletin seçtiğini bunlar hiçbir zaman hazmedemediler. Milletin değerlerini bir türlü içlerine sindiremediler" dedi.

'EVET ÇIKACAK, SİZ BİTECEKSİNİZ'

Hollanda ve Almanya'ya tepkilerini dile getiren Başbakan Yıldırım, "Bazen haddi aşan ifadeler kullanıyorlar. Terör örgütleri 'hayır' diyor. Çünkü evet çıkarsa 'Biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak ve siz biteceksiniz. PKK açıklama yapıyor ve diyorki; 'Evet çıkmasın, çıkarsa biz biteriz'. PKK, FETÖ ve DAEŞ hep beraber 'hayır' şarkısı söylüyor. Şimdi bunların yanına Avrupa da katıldı. Avrupa, Hollan'da, Almanya artık, 'hayır' demek için dillerini değiştirdi. Gazetelerini Türkçe çıkarıyorlar. Türkçe gazetlerde, 'Hayır verin' diye başlık atıyorlar. Bu sayede Türkçeyi de öğreniyorlar. Değerli kardeşlerim bunlara Türkçeyi de öğreteceğiz sonunda. Önce hayırı öğrendiler ama gün gelecek, 'Evet' demeyi de öğrenecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu millet kimin ne dediğini, kimin ne yaptığını çok iyi bilir. CHP, terör örgütleri, Almanya, Hollanda 'hayır' diyorsa Bayburt 'evet' diyor" diye konuştu.

CHP PESTİLE, KÖMEYE TUZ KATMAYA ÇALIŞIYOR

Ana muhalefet partisinin yöreye özgü pestil ve kömeye tuz katmaya çalıştığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bu CHP ne yapıyor, bu güzel pestile, kömeye tuz katmaya çalışıyor. Buna izin verecek miyiz, elbette vermeyeceğiz. Ağzımızın tadını bugüne kadar bozamadılar. Bundan sonra da bozamayacaklar" dedi ve hükümetin bölgeye yaptığı ve yapacağı hizmetlerden bahsederek konuşmasını tamamladı.

DHA