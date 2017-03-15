Ardahan Haberi: Başbakan Binali Yıldırım: Biz Türkiye'nin aydınlık sabahıyız Başbakan Binali Yıldırım: Biz Türkiye'nin aydınlık sabahıyız Son Dakika Haberi







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Başbakan Binali Yıldırım: Biz Türkiye'nin aydınlık sabahıyız BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 16 Nisan halk oylaması öncesi Ardahan'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınıyız. Biz Türkiye'nin aydınlık sabahıyız. Biz Türkiye'nin sevinciyiz, hüznüyüz, heyacanıyız" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile birlikte Ardahan'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, PTT Kavşağında toplanan halka hitap etti. Binali Yıldırım, "Bu kış gününde yaz gibi bir günde tarih yazmaya hazır mısınız 16 Nisan coşkusunu bugünden yaşamaya var mısınız 16 Nisan'da çifte baharı karşılamak için hazır mıyız Bu toprakların bereketine bereket katmak için hazır mısınız Ekmeğimizi, işimizi, aşımızı daha da büyütmek için var mıyız O zaman söz de sizin, karar da sizin. Kararımız evet, kararımız evet, Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

LAF ÜSTÜNE LAF KOYMADIK, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYDUK

Ardahan'ın eski yıllarda ihmal edildiğini savunan Başbakan Binali Yıldırım, bugün Damal'daki Destegül ile Ankara'daki Oktay'ın aynı bilgiye ulaştıklarını belirtti. Yıldırım, "Sigorta hastanesi deyince Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlıyorsunuz. Şehir hastanesi deyince Recep Tayyip Erdoğan'ı hatırlıyorsunuz. İşte fark bu. Şehirlerimizi vatandaşın ihtiyacını karşılayacak tesislerle, yatırımlarla adeta yeni baştan yapıyoruz. Bunlar millet olarak elele verdiğimiz de neyi başaracağımızı çok açık gösteriyor. Şunu unutmayın biz hizmet üretiriz, eser üretiriz, şehirlerimiz, köylerimizi imar ederiz. Derdin devası biziz. Ama birileri de sadece laf üretir, dedikodu üretir, yalan yanlış bilgilerle kafaları ütüler. Hiç bir zaman laf üstüne laf koyan olmadık, taş üstüne taş koyan iktidar olduk" dedi.

YILDIRIM: LEYLEĞİN ÖMRÜ LAK LAK İLE GEÇER

Ardahan'ın 'İş yapmaya niyetin yoksa mızıkçılık için her şeyi yapabilirsin' sözünü örnek gösteren Binali Yıldırım, muhalefetin Ardahan'da gösterecekleri bir dikili ağacı ve hizmeti olmadığını bildirdi. Muhalefetin hizmeti engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yıldırım, 'Ağustos'ta suya girseler balta kesmez buz olur' özdeyişini hatırlattı. Her iktidar olduklarında Türkiye'nin muhakkak bir ekonomik kriz yaşadığını öne süren Yıldırım, Türkiye'nin benzin, yağ, gaz yağı kuyruklarını bunların zamanında gördüğünü anlattı. Hayırdan 'hayır' gelmeyeceğini, 'evet'te bereket olduğunu savunan Yıldırım, konuşmasının ortasında çalmaya başlayan seçim şarkısına eşlik etti. Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi:

"Hayır, diyerek teröre, kutuplaşmaya zemin hazırlıyorlar. Vakti zamanında memleketi yönetemeyenler, şimdi Türkiye'nin geleceği hakkında ahkam kesiyorlar. Bunlar bir belediyeye sahip çıkamadılar. Ülkenin geleciğine mi sahip çıkacaklar 16 Nisan'da bu hayırcılar korusuna dersini verecek Ardahanlı hemşehrim. Leyleğin ömrü laklakla geçer. Milletimi 16 Nisan'da yetkiyi ele alacak sandığa gidecek, sandıkları 'evet, evet, evet' diye dolduracak. Evet oylarıyla Türkiye şahlanacak. Buna ne içerdeki 'hayırcılar' engel olabilecek ne de dışardaki onların yandaşları engel olabileceklerdir. Avrupa'da bazı ülkeler hayırcı ekibiyle aynı şarkıyı söylüyor, aynı dili konuşuyor. Almanya, Hollanda yöneticilerini buradan kınıyoruz. Aslında Almanya'da, Hollanda'da yaşayan milyonlarca kardeşimiz yıllardan beri o ülkelerin ekonomilerine katkı sağlıyor. Onların refahına katkı sağlıyor. Esasında Almanya olsun, Hollanda olsun nüfusun büyük kesimi Türkiye'ye karşı düşman değil. Türkiye'nin dostu ama yöneticileri seçimde fazla oy almak için oturuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmayınca işleri rast gitmiyor. Ya bu Türkiye ne kadar büyük bir memleket. Avrupa'nın siyaseti artık Türkiye'den besleniyor. Bilsinler ki bunlar bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremezler. Türkiye'nin istikamatini Ardahan belirler. Bu millet oynanmak isteyen kirli oyunu görüyor ve biliyor. Bunun cevabı 16 Nisan'da Türkiye 'evet'le Avrupa'yı inletecek."

ARDAHAN'I DOĞU KARADENİZ'E BAĞLAYAN TÜNELLER

Ardahan ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan Ilgar Dağına 10 kilometreyi bulan Ilgar Tünelini yaptıklarına işaret eden Yıldırım, Ardahan'ı Artvin'e 12 kilometre uzunluğundaki Sahara tüneliyle bağlayacaklarını belirtti. Tünel sayesinde Ardahan'dan Savşat'a 1,5 saatte değil, 20 dakikada gidilebileceğini aktaran Yıldırım, tünellerle Ardahan'ı Doğu Karadeniz'e bağlayacaklarını bildirdi. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine Ardahan'ı da dahil edeceklerini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"16 Nisan ülkemiz için önemli bir dönüşüm. Geleceğimiz için tertemiz bir sayfa ve aydınlık yarınların başlagıcı olacak. Türkiye'nin dünyaya sağırlaştırılmasına, içine kapanmasına asla izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin önüne yeni imkanlar koyacağız. Türkiye'nin vaktini insanımızın vaktini boşa tüketen terör belasını da memleketimizin gündeminden düşüreceğiz. Milet olarak mutlu ve kalkınmış Türkiye için birlikte çalışacağız. Birlik, beraberlik içinde tek yürek halinde yürümeye devam edeceğiz. Bütün hayalleri tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. Nasıl Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaptıksa hızlı trenler, bölünmüş yollar, dünyanın en büyük hava limanları, şehir hastanelerini yapıp miletimizin emrine verdiysek. Gelecekte de sizin hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir sistemi 16 Nisan'da inşallah sizin önünüze getiriyoruz. Biz Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınıyız. Biz Türkiye'nin aydınlık sabahıyız. Biz Türkiye'nin sevinciyiz, hüznüyüz, heyacanıyız. Biz Türkiye'nin çiftçisi, emeklisi, esnafı, işçisiyiz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor muyuz Güçlü Türkiye güçlü Ardahan için hazır mıyız Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Türkiye'nin yolu açık olsun."

DHA