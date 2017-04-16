Başbakan Binali Yıldırım: Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur kazanan Türkiye ve aziz milletimdir

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 'Bu seçimden Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Birlik ve bütünlüğümüzü, siyasi alandaki rekabet bozamayacaktır. Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur kazanan Türkiye ve aziz milletimdir' dedi.

'DEMOKRASİ TARİHİMİZDE BU OYLAMA İLE YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR'

Başbakan Binali Yıldırım, halk oylamasının resmi olmayan sonuçlara göre açıklanmasının ardından AK Parti Genel Merkezine geldi. Yıldırım'ın balkon konuşmasına eşi Semiha Yıldırım ve bakanları eşlik etti. Binali Yıldırım özetle şöyle konuştu: 'Bilmeyen, öğrensin, duymayan duysun kardeşiz tek vücut tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun. Kardeşiz tek vücut tek bir milletiz. Aziz vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması gayri resmi sonuçlara göre evet ile neticelenmiştir. Cenabı Mevla'm hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Halk oylamasının güvenliğini sağlayan kamu görevlileri ve güvenlik camiasına, sandık görevlileri, müşahitlere teşekkür ediyorum. 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum ilk kez sandığa giden. Demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylama ile yeni bir sayfa açılmıştır. Çıkan bu sonucu halkımızın refahı huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, aziz milletim. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'BU HALK OYLAMASININ KAYBEDENİ YOKTUR KAZANAN TÜRKİYE VE AZİZ MİLLETİMDİR'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Kurucu genel başkanımızı, liderimiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisi buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgi saygı ile selamlıyorum. Demokratik tercihin ortaya çıkması için hepimiz çok çalıştık gayret ettik. Bu sürede sahaya çıkan herkese ülke, millet, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum. Kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmaya yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu değişikliğin hazırlanmasında birlikte çalıştığımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin teşkilatlarına teşekkür ediyorum BU süreçte diğer partilerimize de halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şimdi ne yapıyoruz durmak yok yola devam. Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Farklı düşünce, çözüm önerilerimiz olacak ama sonuçta birlik ve beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasinin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik millete farklı şeyler anlattık. Ama son sözü millet söyledi evet dedi noktayı koydu. Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini yapmış cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke artık hiçbir vesayete harici müdahaleye tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir. Bu seçimden Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Birlik ve bütünlüğümüzü, siyasi alandaki rekabet bozamayacaktır. Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur kazanan Türkiye ve aziz milletimdir' dedi.

'KİMSENİN KALBİ KIRIK OLMASIN KİMSE MAHZUN OLMASIN'

Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti Genel Merkezinde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında, 'Bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz, milli iradeyle aynı yönde olmak büyük bir şereftir' ifadelerine yer verdi. Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:' Dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz. Milli iradeyle aynı yönde olmak büyük bir şereftir. Bu büyük mutluluğa gölge düşürecek her türlü davranış ve yorumdan kaçınacağız elbette. Demokratik olgunluğumuzu bize yakışan vakarla anlatmaya devam edeceğiz. Bizim nezdimizde öteki beriki yoktur. Kimsenin kalbi kırık olmasın kimse mahzun olmasın. Kahraman Kazan'da başlattığımız bu maraton bugün başarı ile sonuçlandırıldı. Huzur içinde gerçekleştirdik, hiçbir olumsuzluk yaşamadık şükürler olsun. Ülkemize, Türkiye'mize birliğimize beraberliğimize sahip çıktılar. Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil Türkiye'nin dediği oldu. Milletin dediği oldu. Şimdi önümüze bakacağız. Şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıp çalışarak, yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz. Bugün demokrasi millet kazandı. Hukuk devleti kazandı. Yurt için dışında yaşayan 83 milyon vatandaşımız kazandı. Bu değişiklikle beraber birliğimizi beraberliğimizi daha güçlendireceğiz, ekonomiyi daha büyüteceğiz. Kalkınmayı daha hızlı hale getireceğiz. İç ve dış düşmanlarla mücadelemiz daha şiddetlenecek. Türkiye'yi birliğini beraberliğini sağlamlaştırılmış örnek lider ülkeler arasına inşallah birlikte sokacağız. Demokrasi hukuk devletimizi daha sağlam temellere oturtacağız. Biz biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Bir bütünüz demokrasi bizim ortak değerimizdir. Bu uzun meşakkatli kampanya döneminde yanımda olan destek veren değerli eşim Semiha Hanımefendi ve aileme de çok teşekkür ediyorum. Bu sonucun hayırlı uğurlu olmasını diliyor tüm milletimize, AK Parti teşkilatına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.'

DHA