Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Ebadi ile telefonla görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, bugün Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile telefonla görüştü. Görüşmede, güvenlikten ekonomiye ikili ilişkilerin gündeminde olan konuların yanı sıra bölgesel meselelerin de ele alındığı bildirildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada tarafların, başta terörle mücadele olmak üzere ikili işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki ortak iradelerini teyit ettikleri ifade edilirken, Başika kampı konusunda da devam eden diyalog sürecine değinildiği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın , Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon içerisindeki güçlü işbirliği ve katkılarının devam edeceğinden bahisle, başta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tutum ve beklentilerini muhatabına bir kez daha ifade ettiği kaydedildi. Irak Başbakanı Ebadi'nin ise , iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine verdikleri önemin altını çizdiği , güvenlik ve terörle mücadele alanındaki işbirliğinden bahisle, Türkiye'ye karşı Irak topraklarında herhangi bir tehdide izin verilmeyeceğini ifade ettiği açıklandı.

DHA