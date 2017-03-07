Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'de iş, sanat, medya ve siyaset dünyasından kadınlarla bir araya geldi. Kadınların, Kadınlar Günü'nü kutlayan Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz gecesi meydanlara inenlerin yüzde 51'i kadındır. Kadın sadece evinde oturacak, evin işini yapacak, sokakta ne işi var demiyor. Kadın, yeri geldiğinde demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıkıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, iki günlük İzmir ziyaretinin ilk gününde kadınlarla bir araya geldi. İş, sanat, siyaset ile medya dünyasından kadınların davetli olduğu, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Dünya Kadınlar Günü Buluşması'na katılan Başbakan Binali Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Ak Partili ilçe kadın belediye başkanları, milletvekilleri eşlik etti. Gecede sanatçılar Petek Dinçöz ve Pınar Aylin gibi isimler de hazır bulundu. Kadınlar, Başbakan Binali Yıldırım ile çektirmek için büyük çaba gösterdi. Yıldırım da kadınların taleplerini geri çevirmemeye çalıştı. Gecede kadınlara, Şanlıurfa'da yapılan el işi oyalar, hediye edildi.

'MEYDANA İNEN KADINLARIN YÜZDE 51'İ KADIN'

Etkinlikte konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kadınların özverisine vurgu yapıp, "Cephede savaş olur, kadınlarımız en önde. Bakın 15 Temmuz gecesi meydanlara inenlerin yüzde 51'i kadındır. Kadın sadece evinde oturacak, evin işini yapacak, sokakta ne işi var demiyor. Yeri geldiğinde demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıkıyor. Evladını da en iyi şekilde yetiştiriyor. Dolayısıyla anneler, bacılar yerine göre anne, yerine göre evlat, yerine göre anneanne, yerine göre çocuk. Hepsi toplumun temel direği, iyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun" dedi. Sık sık espri yapan Başbakan Binali Yıldırım kadınların her işi başarıyla yaptığını vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım, "Bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz ama size de bir bakan var, Başbakan var. O da burada gördüğünüz gibi" dedi.

KADINLARA 15 TEMMUZ ÖVGÜSÜ

15 Temmuz darbe girişiminde, Türkiye'nin yedi düvele kadını, genci, yaşlısıyla milli irade destanının nasıl yazılacağını gösterdiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "Onlar genç kuşakların bu ülkede bağımsız yaşamaları için ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için kendilerini feda ettiler. Şerife Boz, hatırlayın bir kamyonun direksiyonuna geçmiş, yanına başka bir kadın arkadaşını almış, darbecilere karşı koymak için yollara çıkmış. Bunlar hepimizin zihninde yer etmiş. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tankların üstüne korkusuzca yürüyen kadınların mücadelesini hangi ifadeler tam olarak anlatabilir. O gece 11 kadın kahramanımızı şehit verdik. Milletimiz onları asla unutmayacak" dedi.

DHA